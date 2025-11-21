La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Modifications des règles de vote de l’Eurovision

Keystone-SDA

Les organisateurs de l'Eurovision ont annoncé vendredi des modifications des règles de vote du concours musical pour renforcer la "confiance" et la "transparence". Ils réagissent à la controverse survenue à cause du soutien massif du public aux candidats d'Israël.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous prenons des mesures claires et décisives, afin que l’Eurovision continue de célébrer la musique et l’unité. Il est en effet important qu’il reste un espace neutre et qu’il ne soit pas instrumentalisé», a déclaré le directeur du Concours Eurovision de la Chanson, Martin Green, dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision