Moosseedorf: un mineur au volant fuit la police et percute un arbre

Keystone-SDA

Un mineur au volant d'une voiture sans plaque d'immatriculation a percuté un arbre dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir fui la police à Moosseedorf (BE). L'accident n'a pas fait de blessé.

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(Keystone-ATS) Alertée, une patrouille de la police cantonale bernoise a repéré, peu avant 00h20, une voiture circulant sans plaque d’immatriculation à Moosseedorf. La police a demandé au conducteur de s’arrêter, mais le mineur a tenté de prendre la fuite, indique-t-elle dans un communiqué.

Pris en chasse, le mineur a commis plusieurs infractions, circulant notamment à une vitesse excessive. La voiture a ensuite heurté un trottoir et a été endommagée. Malgré cela, le jeune homme a poursuivi sa fuite et s’est engouffré dans une forêt. Dans un virage, il a perdu le contrôle de son véhicule, quitté la route et percuté un arbre.

Le conducteur a ensuite été interpellé. Il devra répondre de ses actes devant le Ministère public des mineurs.