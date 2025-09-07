Morges: succès populaire pour la 16e édition du Livre sur les quais

La 16e édition du Livre sur les quais a attiré plus de 40'000 personnes, en l'espace de trois jours, sur les bords du Léman, à Morges. Davantage ouverte à l'international, la manifestation est parvenue à conquérir un public plus large.

(Keystone-ATS) «Les salles, les stands de dédicaces et les espaces de restauration ont été littéralement pris d’assaut, témoignant de l’intérêt grandissant pour le festival», se réjouissent dimanche les organisateurs, à l’heure de dresser le bilan. Une programmation renforcée dès le vendredi avec des événements supplémentaires a permis de faire de cette édition l’une des plus fréquentées,

Ce cru 2025 a rassemblé à 60 auteurs, dont Anne Berest, dont le roman «Finistère» a été retenu pour le Prix Renaudot, ou Ghislaine Dunant, en lice pour le Prix Goncourt avec «Un amour infini»,

Ouverture à l’international

Parmi les auteurs de renom présents: Amélie Nothomb, Natacha Appanah, Emmanuel Carrère, Giuliano da Empoli ou encore Nicolas Demorand auront conquis leur public.

Après l’édition anniversaire des 15 ans consacrée principalement à la littérature suisse, ce rendez-vous 2025 a marqué un virage vers l’international avec des écrivains venus d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne, d’Irlande, de Pologn e ou encore d’Argentine.

Repenser certains formats

Plus de 150 événements ont rythmé ce festival. Outre des conférences et des rencontres littéraires, les voyages littéraires à bord du train historique ont offert une expérience inédite et touristique autour des polars, de la traduction et du métier du livre. Le nouveau rendez-vous intitulé «page 16» invitant le public à lire des extraits à haute voix et le karaoké littéraire ont rencontré un vif succès.

«Cette édition tant sur l’affluence que sur la vente des livres conforte notre conviction d’organisateurs: la passion pour la lecture et la culture est toujours aussi forte, traversant toutes les générations», résume la directrice de la manifestation, Alix Billen. Pour les prochaines éditions, «nous allons repenser certains formats afin d’accroître la capacité de nos salles pour accueillir un plus grand nombre de personnes dans des conditions optimales.»

La 17e édition du Livre sur les quais se déroulera du 4 au 6 septembre 2026.