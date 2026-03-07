La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Moutier: un motard percute un train routier et se blesse grièvement

Keystone-SDA

Un motard a été grièvement blessé, samedi, à Moutier (JU), après avoir percuté un train routier agricole avec son deux-roues. Les secours sur place ont demandé l'intervention de la REGA pour évacuer le blessé. La passagère de la moto est indemne, mais s'est retrouvée en état de choc.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le motocycle suivait le train routier. Il n’a cependant pas pu s’arrêter lorsque le tracteur et sa remorque se sont immobilisés à une intersection pour les besoins du trafic. Le pilote a percuté l’arrière du véhicule agricole avec l’avant de sa moto, explique la police jurassienne dans un communiqué.

Le conducteur du train routier agricole n’a pas été blessé. La chaussée a été fermée durant deux heures pour les besoins du constat et une déviation a été mise en place.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

