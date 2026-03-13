Musée d’histoire naturelle de Fribourg: des poussins talentueux

Keystone-SDA

La 41e exposition "Poussins" du Musée d’histoire naturelle de Fribourg invite les visiteurs à découvrir les super pouvoirs des animaux depuis samedi et jusqu'au 19 avril. Comme chaque année, le public pourra suivre l'éclosion de poussins dans leur couveuse.

(Keystone-ATS) L’exposition explique par exemple comment ces petites créatures parviennent à briser leur coquille toutes seules. «D’étonnantes capacités peuvent être découvertes partout dans le règne animal, des plus petits aux plus grands animaux, dans l’eau, sur terre et dans les airs», a indiqué vendredi le musée.

Le public pourra découvrir de manière ludique quelques-uns de ces animaux incroyables. «Comme les années précédentes, nous ne voulions pas seulement parler des poussins et des poules, mais aussi d’autres espèces animales», a expliqué Claire Décamp Dörig, commissaire de l’exposition, cité dans le communiqué.

Au total, l’exposition présente une vingtaine d’espèces animales et leurs super-pouvoirs. Chaque animal est représenté par un spécimen naturalisé ou un objet issu des collections du musée.

Tardigrade, la star

A l’entrée, de courtes fiches descriptives des animaux, semblables à des cartes à collectionner grand format, sont mises à disposition des visiteurs pendant leur visite afin de les aider à trouver l’animal correspondant. Mise en scène par l’agence fribourgeoise Design NG Tornay, la première partie de l’exposition est divisée en trois parties: l’air, l’eau et la terre.

Parmi les héros des airs, on trouve notamment le colibri et la corneille noire, tandis que le thème de l’eau met entre autres à l’honneur le cachalot et le dauphin. Le chapitre consacré à la terre présente par exemple le lièvre variable, le pangolin et le minuscule tardigrade.

Pour Claire Décamp Dörig, le tardigrade est emblématique de l’exposition: «Il est si petit qu’il est à peine visible à l’œil nu et totalement inconnu de la plupart des gens, alors qu’il s’agit d’un survivant de l’extrême».

Les tardigrades mesurent souvent moins d’un millimètre de long et sont présents partout sur Terre. Pour se protéger des conditions environnementales extrêmes, ils peuvent se mettre en sommeil. Cela leur permet de résister à des températures extrêmes, à une forte pression, à des substances toxiques ou à des rayonnements, et même de survivre dans l’espace.

Afin de mieux répartir l’affluence du public sur la journée et de garantir des conditions agréables, les visites de l’exposition «Poussins» ont lieu uniquement sur réservation via une plateforme en ligne qui permet d’en choisir le jour et l’heure. Les horaires d’ouverture ont aussi été étendus pour toute la durée de l’exposition.

www.mhnf.ch