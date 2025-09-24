La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nestlé: l’arrêt de la commercialisation d’eaux Perrier demandé

Keystone-SDA

L'association de consommateurs français UFC-Que Choisir demandera mercredi le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau "minérale naturelle" comme trompeuse.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) L’UFC estime que «le consommateur achète une eau vendue comme minérale naturelle alors qu’elle n’est pas naturelle, puisqu’elle a été traitée», indique à l’AFP l’avocat de l’association, Maître Alexis Macchetto.

L’UFC avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé au printemps via un référé d’heure à heure, procédure accélérée qui permet d’assigner quelqu’un à comparaître dans un délai très bref, mais l’audience prévue en juillet avait finalement été reportée.

L’objectif avancé par l’association à l’époque était d’obtenir des mesures provisoires «de retraits du marché et de rappel de produits», «d’interdiction de commercialisation» et «la cessation des tromperies concernant ces eaux Perrier présentées comme +minérales naturelles+».

A l’AFP, Nestlé Waters assure rester «tout à fait déterminé» à «contester» l’action en justice de l’UFC, rappelant toujours «opérer sous le contrôle des autorités».

Début 2024, des articles de presse ont révélé l’utilisation au cours d’années précédentes de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur des sites d’embouteillage de Nestlé Waters pour, selon la filiale du groupe suisse qui rassemble notamment les marques Vittel, Perrier et Contrex, «assurer la sécurité sanitaire» des eaux.

Or une eau minérale naturelle ne peut faire l’objet d’aucune désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques.

L’UFC-Que Choisir estime par ailleurs qu’il y a «un risque réel pour le consommateur: sans mesure prise, un jour quelqu’un pourrait tomber malade», affirme Me Macchetto.

Des contaminations, notamment par des bactéries «d’origine fécale», ont été plusieurs fois relevées ces dernières années, notamment après de fortes pluies, sur les forages utilisés pour Perrier. Le groupe affirme qu’elles sont «ponctuelles».

«Nos eaux et nos produits ont toujours pu être consommé en sécurité», assure de son côté Nestlé Waters.

Pour Me Macchetto, le risque est d’autant plus évident que Nestlé a récemment «remplacé ses filtres 0,2 micromètres par des filtres 0,45 micromètres», technologie «forcément moins efficaces» selon l’avocat.

Selon Radio France, qui a eu accès aux arguments de la défense de l’entreprise, Nestlé Waters compte notamment sur ce changement de filtre pour se défendre, faisant valoir que «l’action de l’UFC-Que Choisir n’a aujourd’hui plus rien à voir avec son assignation», qui portait sur une technologie (les filtres à 0,2 micromètres) qui n’est plus d’actualité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision