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Nestlé acquiert la totalité de l’allemand yfood Labs

Keystone-SDA

Le paquebot alimentaire Nestlé a convenu de racheter l'intégralité du producteur munichois de préparations liquides, en poudre ou en barres yfood Labs, dans lequel il détenait déjà une participation de 49% depuis 2023.

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(Keystone-ATS) Si les contours financiers de l’opération font l’objet d’une clause de confidentialité, la multinationale veveysanne précise dans son communiqué mercredi que l’entreprise a engrangé l’an dernier des recettes de 150 millions d’euros.

Conditionné toujours aux autorisations d’usage, le transfert des parts des fondateurs est agendé au 3 juillet.

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