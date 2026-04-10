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Net rebond des immatriculations de véhicules en mars

Keystone-SDA

Le nombre d'immatriculations de véhicules à moteur a rebondi de 9% au mois de mars sur un an, pour atteindre 34'761. L'évolution a été alimentée tant par les voitures de tourisme, que par d'autres catégories de véhicules.

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(Keystone-ATS) Anecdotiques au regard du total, les véhicules industriels ont reculé de près d’un cinquième à 379, indique le compte-rendu établi par l’Office fédéral de la statistique (OFS) diffusé vendredi.

Le rebond de 7% des mises en circulation de voitures de tourisme, à 23’165, a permis d’amortir intégralement le recul cumulé sur les deux premiers mois de l’année. Les hybrides rechargeables (+39% à 2842) continuent à faire office de traction, quand les motorisations diesel (-14% à 2237) restent en retrait.

Camions et camionettes ont accéléré de 7% à 3340 véhicules. Les motocycles de leur côté ont bondi de 30% à 6869 immatriculations.

Sur l’ensemble du trimestre, le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules à moteur, toutes catégories confondues, a progressé de 3% sur un an à 75’374.

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