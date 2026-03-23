Neuchâtel: directeur jugé en lien avec un accident d’avion mortel

Keystone-SDA

Un directeur d'une société de maintenance aéronautique est jugé lundi à Neuchâtel pour homicides par négligence. L'avion-école avait eu des problèmes, peu après le décollage et s'était écrasé à 600 mètres de la piste de Colombier le 5 juillet 2017, faisant deux morts.

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(Keystone-ATS) Selon l’acte d’accusation, «l’avion était inapte au vol». Le prévenu, âgé de 58 ans et directeur de l’entreprise fribourgeoise Mecanair, aurait violé son obligation de suivi des échéances d’entretien des carburateurs de l’avion, ainsi que de prendre des mesures techniques, en lien avec des dysfonctionnements répétés du moteur.

«C’est le mécanicien, qui détient la licence, qui prend la responsabilité et qui autorise la remise en service. Je regarde le rapport de travail en diagonale, puisque les prestations doivent être facturées mais je n’entre pas dans les détails», a déclaré l’accusé lors de l’audience.

Les deux occupants de l’avion, une élève-pilote et un instructeur ont été mortellement blessés dans l’accident.