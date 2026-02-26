Neuchâtel: la 41e Marche du 1er Mars se déroulera dimanche

La 41e Marche du 1er Mars reprendra dimanche les parcours traditionnels au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Môtiers, avec une arrivée prévue au château de Neuchâtel. La manifestation est organisée pour fêter l'indépendance et la révolution neuchâteloise de 1848.

2 minutes

(Keystone-ATS) La commune de Val-de-Ruz en est cette année l’invitée d’honneur et proposera notamment aux marcheurs des bons pour une boisson au futur hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes. Ces derniers seront accueillis au Château de Neuchâtel par la présidente du Conseil d’Etat Crystel Graf et la présidente de la Ville de Neuchâtel Nicole Baur.

Soutien financier

L’an passé, 2250 personnes avaient participé au 40e anniversaire, un record. Si l’édition 2026 reste gratuite, les organisateurs veulent offrir la possibilité aux participants qui le souhaitent de donner un coup de pouce à l’association. Des QR codes pour faire un don seront mis à disposition des marcheurs aux départs et à l’arrivée.

L’association assure les ravitaillements, la sécurité le long du parcours balisé et les billets journaliers gratuits sur l’ensemble du réseau des transports publics neuchâtelois, afin de permettre aux marcheurs de rentrer chez eux. Son budget atteint 26’000 francs par an, a déclaré récemment à RTN Gianni Bernasconi, le coprésident.

Le 1er mars 1848, la révolution neuchâteloise menée par Fritz Courvoisier et Ami Girard a permis de renverser le régime prussien. Environ 900 républicains ont marché depuis les Montagnes neuchâteloises vers le château de Neuchâtel, proclamant la République et la souveraineté, marquant la fin de la principauté.