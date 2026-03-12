Neuchâtel: stabilisation du nombre d’accidents avec blessés ou tués

Keystone-SDA

Le nombre d’accidents de la route avec blessés ou tués est resté stable ces quatre dernières années dans le canton de Neuchâtel. En 2025, la police a enregistré 403 accidents avec dommages corporels (397 en 2024), dont un mortel (6 morts en 2024).

(Keystone-ATS) Le nombre de blessés s’est élevé l’an dernier à 468, contre 463 en 2024, a indiqué jeudi la police neuchâteloise. Au total, 11’253 contrôles d’usagers ont été effectués au moyen de l’éthylotest. Parmi eux, 474 personnes ont été testées positives (4,21%).

De plus, la police a recensé 143 personnes, testées positives aux stupéfiants, alors qu’elles circulaient sur la voie publique. La conduite sous l’effet de médicaments représente six cas sans accident et sept cas lors d’un accident.

Un peu plus de 36 millions de véhicules ont été mesurés par les radars fixes et semi-stationnaires du réseau routier cantonal. Au total, 97’724 amendes d’ordre ont été infligées, dont 1205 dénonciations. Les radars mobiles ont donné lieu à 1555 contrôles sur le terrain, durant lesquels plus de 802’650 véhicules ont été mesurés. Parmi eux, 6,01 % étaient en infraction.

Via Sicura: que des hommes

Le taux global d’infractions constatées sur la route est en diminution par rapport à 2024. Les cas relevant de Via Sicura demeurent stables.

En 2025, dix infractions graves à la circulation routière ont été constatées, impliquant des conducteurs qualifiés de chauffards. Ces délits concernent exclusivement des hommes: deux impliquent des motards et huit des automobilistes.