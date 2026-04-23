Neuchâtel: un dragon de John Howe à la rue des Chavannes

Keystone-SDA

Une nouvelle fresque sur le thème du fantastique a été vernie jeudi à Neuchâtel. La silhouette d’un dragon, dessinée par John Howe et réalisée par les artistes Kesh et Wilo, serpente le long de la rue des Chavannes en pente, en écho direct avec la Tour du Fantastique qui a ouvert ses portes à la fin de l’an dernier.

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(Keystone-ATS) La rue des Chavannes est connue pour ses fresques peintes depuis 1985. «Cette année, la Ville de Neuchâtel a demandé à l’artiste John Howe, au coeur de la première exposition de la Tour du Fantastique, de concevoir une oeuvre. C’est ainsi qu’est venue l’idée de faire serpenter un dragon géant le long de cette rue pentue», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La réalisation de l’oeuvre a été confiée à deux artistes locaux confirmés, Kesh et Wilo, connus pour d’autres fresques urbaines, notamment celle du Neubourg. Le dragon des Chavannes, d’une longueur d’une septantaine de mètres, a été réalisé au pinceau et au rouleau. Neuchâtelois d’adoption, le Canadien John Howe est connu comme illustrateur de l’oeuvre de Tolkien.