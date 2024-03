Neuchâtel se dote d’une application pour stimuler la participation

(Keystone-ATS) La Ville de Neuchâtel se dote d’une application pour stimuler la participation citoyenne, nommée ParticipoNs. Le premier module proposé aux habitants est un budget d’innovation collaborative (BIC). Les habitants de la commune et les entreprises du canton sont appelés à créer ensemble des projets innovants avec une enveloppe de 200’000 francs.

La première édition du BIC démarre avec un appel à idées. “Puis viendront les phases de co-création, de vérification, de vote, et enfin de réalisation par leurs auteurs”, ont indiqué mardi les différents partenaires du projet. Tout habitant de la capitale cantonale, dès l’âge de 12 ans révolus, pourra voter pour un projet, en attribuant un montant jusqu’à 50’000 francs par programme.

L’autre module de l’application citoyenne est une page dédiée aux associations présentes en ville de Neuchâtel. Système B, Le Hub, le Parlement des jeunes et le Groupement des sociétés locales de Peseux y sont déjà. “En rejoignant la plateforme, les associations peuvent accroître leur visibilité, engager davantage leur communauté et créer des synergies intéressantes entre groupes d’intérêts similaires ou complémentaires”, peut-on lire dans le communiqué.

Application catalane

Partenaire du projet, Microcity a développé de son côté une plateforme N-Booster qui permettra de stimuler les nouvelles idées et la co-création par les entreprises et associations. Il va gérer, grâce à la plateforme N-Booster, des solutions proposées par les entreprises et associations afin de trouver des réponses aux problématiques déposées sur la plateforme BIC.

L’Université de Neuchâtel, la Ville et Microcity se sont associés pour lancer cette application, qui est gratuite et se veut simple et accessible à tout public. Cette dernière s’est appuyée sur la plateforme collaborative catalane Decidim, qui peut être exploitée gratuitement sous réserve d’acceptation d’une charte sociale et qui est déjà utilisée par de nombreuses municipalités en Europe et en Suisse.