La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Nicolas Rimoldi condamné pour diffamation par la justice zurichoise

Keystone-SDA

Le tribunal de district de Zurich a reconnu mercredi le président de Mass-Voll Nicolas Rimoldi coupable de diffamation. Il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 15 jours-amende à 30 francs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un message sur la plateforme X, Nicolas Rimoldi avait écrit que Hitler était le modèle de Nicola Siegrist, ancien président de la Jeunesse socialiste (JS).

Dès l’interrogatoire du matin, il est apparu que M. Rimoldi se doutait que les comparaisons avec Hitler pouvaient être passibles de poursuites pénales. «Je retire ce que j’ai dit au sujet de M. Siegrist et Hitler. Je me suis mal exprimé», a-t-il dit. Cela ne l’a pas aidé.

«Terroriste» et «ennemi de la Constitution»

Le tribunal a conclu que l’accusation de nazisme dépassait les limites de la liberté d’expression et devait donc être sanctionnée. Une autre série d’insultes comme celles de «terroriste» et «ennemi de la Constitution» n’ont en revanche pas été jugées punissables.

La retenue est de mise dans les débats politiques, a justifié le juge. Et d’ajouter: «Nous ne pouvons pas analyser chaque mot». Selon le Tribunal fédéral, les comparaisons avec Hitler sont toutefois clairement diffamatoires et donc punissables.

Le tribunal n’a suivi que partiellement les réquisitions du ministère public. Ce dernier avait requis une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à 30 francs, soit le double de ce que le tribunal a décidé. Il demandait aussi une amende de 300 francs.

M. Rimoldi souhaite désormais attente les considérations écrites avant un éventuel recours à l’instance supérieure. Il a critiqué la Jeunesse socialiste, l’accusant d’abuser de la justice pour le «museler». Les jeunes socialistes ont utilisé les mêmes mots à son encontre, a-t-il rappelé.

Procès à venir à Berne

M. Rimoldi devra bientôt à nouveau faire face à la justice, cette fois-ci dans le canton de Berne, où la Jeunesse socialiste a également engagé des poursuites contre le président de Mass-Voll.

Nicolas Rimoldi, qui a notamment été vice-président des Jeunes libéraux-radicaux de Lucerne, était autrefois considéré comme un espoir de la relève au sein du parti. Cependant, pendant la pandémie de coronavirus, il s’est brouillé avec le PLR et a quitté le parti.

Cet été, M. Rimoldi a annoncé sa candidature à la présidence du PLR Suisse. Mais le parti ne veut plus avoir affaire à lui et a rejeté sa demande d’adhésion.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision