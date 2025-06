Nombre de sinistres plutôt faible en 2024 dans le Jura

Keystone-SDA

Le canton du Jura a été plutôt épargné par les sinistres en 2024, tant au niveau du feu que des éléments naturels. Ce bilan, qui contraste avec celui d’autres régions de Suisse particulièrement impactées, se répercute positivement sur le rapport de gestion de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA).

(Keystone-ATS) L’an dernier, l’ECA Jura a recensé 145 sinistres dus au feu contre 190 en 2023. Ces incendies représentent un coût de 3,75 millions de francs. Ce montant est très proche de la moyenne des 20 dernières années qui se situe à 3,87 millions de francs.

Le canton du Jura a comptabilisé en 2024 un total de 229 sinistres dus aux éléments de la nature pour un coût de 555’000 francs. Il faut remonter à 2019 pour trouver une année avec un montant de sinistres qui soit inférieur à 600’000 francs dans ce domaine, a relevé jeudi le canton du Jura.

Les 406 interventions des Services de défense contre l’incendie et de secours (SIS) au cours de l’année écoulée représentent 1,11 alarme par jour, un nombre inférieur à la moyenne des années précédentes.

Au final, le résultat financier des trois secteurs « assurance », « prévention et lutte contre les dommages » et « finances » de l’ECA Jura dégage un bénéfice net de 6,1 millions de francs. Sur ce montant, 2,8 millions seront portés en provision « Rabais sur les primes » pour les années futures et 2,5 millions versés aux fonds propres.