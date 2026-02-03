Nouveau crédit pour subventionner les STEP vaudoises

Keystone-SDA

Les députés vaudois ont validé mardi un nouveau crédit pour financer les mesures de lutte contre les micropolluants dans les stations d'épuration (STEP). Après un premier crédit-cadre de 80 millions de francs, voté en 2016 et qui arrive cette année à échéance, ils ont accepté de prolonger le programme de subventions cantonales à hauteur de 54 millions.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’objectif consiste, à terme, de raccorder 90% de la population vaudoise à une installation traitant les micropolluants. Ces pesticides, médicaments, cosmétiques et autres substances chimiques ne sont que très partiellement éliminés dans les stations d’épuration vieillissantes. Celles-ci doivent donc être modernisées afin de les conformer à la législation fédérale sur la protection des eaux.

Le nouveau crédit de 54 millions contribuera au financement de plusieurs chantiers importants, comme à Lausanne et dans les régions d’Aigle, moyenne et basse Broye, Orbe, Payerne, La Sarraz, Echallens, Gland, Morges ou encore Nyon.

En vigueur depuis 2016, la stratégie cantonale en matière d’épuration prévoit des investissements de l’ordre de 1 à 2 milliards de francs à long terme. Le Canton et la Confédération doivent assumer environ 30% de ces montants, le solde étant à la charge des communes et associations intercommunales, notamment via la taxe d’épuration.

«Ces investissements sont efficaces et permettent concrètement d’améliorer la qualité des eaux», a indiqué mardi le conseiller d’Etat Vassilis Venizelos, prenant en exemple le bassin versant de la Venoge. Les subventions cantonales permettent de «venir en appui» aux communes et de «les inciter à la régionalisation», mais aussi d’obtenir des financements de la Confédération, a-t-il ajouté.

Le Grand Conseil a soutenu à l’unanimité (moins une abstention) ce deuxième crédit-cadre. Un troisième suivra vers 2029.