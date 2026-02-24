La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nouveau directeur général à la tête du Centre hospitalier Bienne

Keystone-SDA

Philippe Plodeck est le nouveau directeur général du Centre hospitalier Bienne SA (CHB). Il succédera le 1er mars à Kristian Schneider qui a rejoint l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en tant que directeur adjoint.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le conseil d’administration du CHB s’est prononcé à l’unanimité en faveur de Philippe Plodeck, membre du comité directeur depuis le 1er janvier 2021, a indiqué mardi l’établissement hospitalier. Avec ce choix, le Centre hospitalier Bienne entend miser sur la continuité et se positionner comme un hôpital central innovant.

Agé de 35 ans, le nouveau CEO dirigeait jusqu’à présent la direction des finances. Depuis 2025, il occupait en outre le poste de CEO adjoint.

