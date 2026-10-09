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Nouveau plan d’action pour la gestion de l’eau en Valais

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan actualise le volet opérationnel de sa stratégie "eau cantonale". Il a adopté un plan d'action 2035 visant à améliorer la gestion de l'eau, notamment face aux épisodes de sécheresse, aux crues et aux questions liées à l'approvisionnement.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les 39 mesures définies en 2013, date de l’introduction de la stratégie «eau cantonale», ont été «entièrement réexaminées», indique vendredi l’Etat du Valais dans un communiqué. Certaines ont été réalisées ou intégrées aux activités ordinaires, d’autres regroupées ou supprimées.

Le nouveau plan d’action contient désormais 25 mesures. Elles sont structurées autour de trois fonctions jugées essentielles: la répartition optimale de l’eau entre les différents utilisateurs; l’assurance d’un approvisionnement lors d’épisodes particuliers (sécheresse, inondations, pollution, etc) et le stockage «multifonctionnel» de l’eau pour offrir des capacités de rétention durant les mois d’abondance et d’alimentation de secours durant les périodes critiques.

La mise en oeuvre se fera de manière progressive dès 2027, «en fonction des priorités retenues et des moyens disponibles», relève encore le communiqué. En parallèle, la stratégie «eau cantonale» sera révisée d’ici à 2028.

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