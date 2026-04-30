Nuit de fête à Fribourg après le titre de Gottéron

Keystone-SDA

Des milliers de fans ont célébré le premier titre de champion de Suisse de hockey sur glace de Fribourg-Gottéron jeudi soir à Fribourg, après la victoire du club local 3-2 après prolongation à Davos (GR). Les autorités ont autorisé une nuit de fête dans le canton.

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(Keystone-ATS) Une explosion de joie a retenti à 22h45 dans et autour de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg, où la finale était retransmise en direct, lorsque le joueur de Gottéron Lucas Wallmark a inscrit le but de la victoire dans les prolongations lors du dernier match de la série.

Les supporters ont ensuite commencé à fêter le premier titre national du club, en attendant le retour des joueurs fribourgeois dans la capitale cantonale, prévu vendredi à 05h00.

Pendant les 66 minutes de la partie, les supporters ont souffert et vibré pour leur équipe, a constaté un journaliste de l’agence de presse Keystone-ATS sur place. Ils ont célébré chaque but, applaudi chaque action réussie et soutenu leur équipe par des chants.

Affluence massive

L’affluence devant la patinoire pour assister au match était immense. La partie était retransmise en direct sur des écrans géants. La police avait fermé la rue de Morat à la circulation motorisée.

Une heure et demie avant le coup d’envoi à 20h00, plusieurs milliers de personnes s’étaient déjà rassemblées sur la «place du Fair-Play» devant la patinoire. Au coup d’envoi, le club a annoncé la présence de 20’000 fans.

Les billets permettant d’accéder à la patinoire, d’une capacité de plus de 9000 places, étaient épuisés depuis longtemps le jour du match. La partie y était diffusée également diffusée en direct.

Les Transports publics fribourgeois avaient annoncé la mise à disposition, pendant la nuit des champions, de bus de retour gratuits vers toutes les principales localités du canton ainsi que vers de nombreuses autres localités, alors que les autorités ont autorisé l’ouverture des bars pendant la nuit.

Le canton a prévu un défilé samedi en l’honneur des joueurs du HC Fribourg-Gottéron.