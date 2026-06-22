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Nyon: plus de 70 événements au far° festival des arts vivants

Keystone-SDA

Le far° festival des arts vivants de Nyon annonce plus de 70 événements pour sa 42e édition du 12 au 22 août. Une cinquantaine d'artistes, venus de 12 pays, seront de la partie pour une programmation mêlant théâtre, danse, cirque, performance, musique et autres installations sonores.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans le détail, le programme comprend notamment 22 projets d’art vivant (hors programmation musicale), dont près de la moitié ont été répétés dans le cadre du far°, indique lundi le festival nyonnais dans un communiqué.

Cinq concerts et trois journées de rencontres dramaturgiques, en collaboration avec l’Association vaudoise de danse contemporaine, sont aussi annoncés, parmi plusieurs autres projets. Le festival se déploie sur différents sites à Nyon, mais aussi dans la région à Prangins et Duillier.

Cette 42e édition est placée sous le thème «retoucher». Dans un contexte «de crises grandissantes et guerres toujours plus visibles, le far° propose de considérer ce tout petit geste de ‘retoucher’ comme une action modeste mais essentielle. Une invitation à déplacer nos regards, revisiter nos récits et imaginer d’autres manières de vivre ensemble», poursuit le communiqué.

Les organisateurs proposent un pass illimité à 100 francs pour découvrir l’ensemble du festival, ou sinon des «tarifs solidaires» pour les différents projets. A noter que, mercredi 19 août, l’ensemble de la programmation sera gratuite. Les places étant limitées, une réservation est toutefois recommandée.

L’an dernier, quelque 3900 spectateurs s’étaient rassemblés durant les dix jours du festival.

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