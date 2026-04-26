Obama: la violence n’a pas de place «dans notre démocratie»

Keystone-SDA

L'ex-président américain Barack Obama a condamné dimanche l'incident survenu la veille à Washington lors d'un gala en présence de son successeur Donald Trump.

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(Keystone-ATS) «Même si nous ne connaissons pas encore les détails des motivations derrière la fusillade d’hier soir au dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, il nous incombe à tous de rejeter l’idée que la violence ait sa place dans notre démocratie», a déclaré l’ancien président (2009-17) sur son compte X.

«Je suis soulagé de savoir que l’agent (du Secret Service, ndlr) qui a été blessé va s’en sortir», a ajouté M. Obama, sans mentionner nommément Donald Trump.