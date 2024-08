Oeuvre de Banksy dérobée à Londres une heure après son apparition

(Keystone-ATS) Une nouvelle oeuvre de Banksy, apparue jeudi à Londres, la quatrième en quatre jours, a été dérobée à peine une heure après avoir été revendiquée par le mystérieux graffeur. Personne n’a été arrêté pour l’instant.

Comme il en a l’habitude, l’artiste originaire de Bristol avait publié en début d’après-midi sur Instagram une photographie de sa nouvelle réalisation: un loup peint sur une parabole fixée sur un toit et qui semble ainsi hurler à la lune. Mais une heure plus tard, des témoins ont vu des hommes s’emparer de l’objet et l’emporter avec eux.

Il y avait “trois hommes”, a raconté l’un des témoins à l’agence de presse britannique PA. “Ils avaient une échelle. Il y avait un homme sur le toit et les deux autres surveillaient l’échelle”.

La police londonienne a indiqué avoir été appelée pour “le vol d’une antenne parabolique contenant une oeuvre d’art” peu avant 14h00.

Chèvre, éléphants et singes

Il s’agit de la quatrième oeuvre en quatre jours peinte par l’artiste dans les rues de la capitale britannique, une frénésie inhabituelle pour Banksy, qui espace habituellement de plusieurs semaines voire plusieurs mois ses réalisations.

Lundi, une chèvre était apparue sur le conduit d’un mur à Richmond, dans l’ouest de Londres. Le lendemain il s’agissait de deux éléphants sortant leur tête de deux fenêtres condamnées sur une façade du quartier huppé de Chelsea. Et mercredi, trois singes sont apparus, semblant se balancer accrochés à un pont ferroviaire à Shoreditch, dans l’est de la capitale.

Cette thématique animalière a suscité de nombreuses spéculations quant à sa signification, certains y voyant notamment une référence à la crise climatique, d’autres aux jeux Olympiques ou la guerre à Gaza.

Les oeuvres de Banksy, qui atteignent des millions d’euros aux enchères, attirent les convoitises. En décembre à Londres, un panneau de signalisation où il avait peint trois aéronefs, visiblement des drones de combat, avait été emporté par des hommes sous l’oeil des caméras des badauds.