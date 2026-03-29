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Olivier Jornot réélu procureur général du canton de Genève

Keystone-SDA

Olivier Jornot a été élu dimanche procureur général du canton de Genève au premier tour du scrutin. Le sortant PLR, qui visait un troisième mandat, a obtenu de justesse la majorité absolue des voix, devançant de 5825 voix Pierre Bayenet, le candidat de la gauche.

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(Keystone-ATS) Olivier Jornot, 56 ans, rempile pour un mandat de six ans et devrait ainsi passer vingt ans à la tête du Ministère public genevois. Il a obtenu 44’673 voix (50,33%) contre 38’848 voix pour Pierre Bayenet (43,76%). Les 5237 bulletins blancs représentent 5.90%. La participation a atteint 31,07%.

Le suspense a duré jusqu’en milieu d’après-midi, car le procureur général sortant frôlait avec la majorité absolue (50% + une voix) à l’annonce des résultats anticipés basés sur le vote par correspondance. L’hypothèse d’un second tour était alors mathématiquement plausible à l’issue du dépouillement du vote à l’urne.

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