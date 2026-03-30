OMC: le duel entre le Brésil et Trump fait échouer la ministérielle

Keystone-SDA

La ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Yaoundé s'est refermée sur un échec total. Au terme de la réunion lundi, le Brésil a tenu tête aux Etats-Unis et un moratoire important sur les transmissions électroniques arrive à échéance immédiatement.

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(Keystone-ATS) «Nous avons travaillé dur» pendant quatre jours «au milieu de la guerre au Moyen-Orient» qui affecte l’économie mondiale, a expliqué dans la nuit de dimanche à lundi la directrice générale de l’OMC Ngozi Okonjo-Iweala, dépitée. Comme la Suisse, les Etats-Unis étaient venus à cette réunion camerounaise avec la volonté d’arracher une solution permanente sur le moratoire.

Celui-ci, loin d’être anodin, évite de taxer des diffusions qui pourraient aller des streamings aux téléchargements en passant par des plans pour des objets en 3D ou même des courriels.

La Suisse n’a pas réagi dans l’immédiat. «Ce serait réellement un recul», avait affirmé avant la ministérielle l’ambassadeur suisse à l’OMC à Genève Erwin Bollinger. Mais les membres vont tenter dans les prochains mois de rétablir le moratoire. Et il faudrait pas mal de temps pour les pays qui souhaiteraient lancer des taxes pour qu’ils puissent le faire. Selon une étude d’il y a quelques années, sans lui, les pays riches pourraient perdre 0,5% de leur Produit intérieur brut (PIB).

Les Etats-Unis avaient mis leur poids diplomatique parce qu’ils ne voulaient plus d’une extension de deux ans comme jusqu’à présent. Un compromis sur cinq ans était sur la table et semblait pouvoir être avalisé. Jusqu’à ce que le Brésil, souhaitant quelque chose sur l’agriculture, décide de le bloquer.

Pas de plan validé vers la réforme

L’attitude américaine offensive depuis plusieurs semaines avant et pendant la ministérielle a été largement ciblée par la société civile et par plusieurs Etats. D’autres pays étaient venus en se demandant «que peut-on donner à Donald Trump ?», selon un membre d’une délégation occidentale.

Les Etats-Unis «voient le moratoire comme un test pour l’organisation», avait estimé auparavant à Keystone-ATS une diplomate occidentale. Certains faisaient remarquer que Washington se reconnectait à l’institution après que Donald Trump l’a conspuée ces dernières années.

Cet affrontement a fait s’effondrer les résultats de la ministérielle. Une vengeance brésilienne sur les tarifs douaniers américains, selon un spécialiste. «Le temps nous a fait cruellement défaut», a plutôt estimé le président de la ministérielle, le ministre camerounais du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana.

Un avis partagé, de son côté, par Dr Nogzi qui a dit à la presse «‘être fière» de l’importante participation «au milieu de la guerre au Moyen-Orient» qui affecte l’économie mondiale. Selon elle, «il y a eu une vraie tentative» entre le Brésil et les Etats-Unis pour se rapprocher, alors que la réunion a été prolongée de plusieurs heures, mais il fallait «davantage de temps».

Symbole des discussions électriques dimanche, des éclairs sont tombés sur Yaoundé au moment où l’échec était amorcé. Ce duel ferait presque oublier la question principale au menu, celle d’une feuille de route pour la réforme de l’OMC.

Avancées sur le commerce électronique

Dans un projet de déclaration ministérielle minimale, les 166 membres s’engageaient à poursuivre les négociations avec des rapports d’étape en juillet puis décembre et à deux reprises en 2027. Avec l’objectif d’aboutir à des recommandations concrètes pour 2028.

Le texte sur la table était loin du plan ambitieux que souhaitait l’UE, la Chine ou la Suisse. En revanche, l’administration de Donald Trump aurait pu presque obtenir la déclaration générale qu’elle cherchait. Les discussions se poursuivront à Genève. «Nous avons surpassé mes attentes», a affirmé Dr Ngozi.

Malgré ses revendications, l’Afrique n’aura elle pas eu de résultat sur le développement et l’agriculture malgré pour cette ministérielle camerounaise.

Symbole des difficultés liées au consensus, l’Inde a maintenu son refus pour arrimer l’accord sur la facilitation des investissements pour le développement aux règles de l’OMC. Celui-ci, validé par 129 Etats, pourrait faire augmenter de 9% les investissements et de 1% le PIB, surtout pour les Etats pauvres, sur dix ans.

En revanche, la Suisse et 65 autres membres, dont l’UE, ont ouvert une porte sur ce que pourrait être l’avenir de l’OMC en coalitions volontaires. Samedi, ils ont décidé d’avancer pour appliquer provisoirement leur accord sur le commerce électronique, qui réduit les barrières numériques notamment pour les PME, tout en continuant à chercher à le raccrocher aux règles de l’organisation.