La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

OpenAI sort son nouveau modèle d’IA, GPT-5

Keystone-SDA

OpenAI, pionnier de l'intelligence artificielle (IA) générative depuis le lancement de ChatGPT en 2022, a sorti jeudi un nouveau modèle. "GPT-5, c'est comme parler à un expert de niveau doctorat sur n'importe quel sujet", a lancé Sam Altman, le patron de l'entreprise.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Il a comparé GPT-3, à l’oeuvre dans la première version de ChatGPT, à un lycéen qui, « parfois, donne la bonne réponse et, parfois, répond n’importe quoi » et GPT-4 à un étudiant à l’université.

Les géants de la technologie rivalisent à coups de nouveaux modèles toujours plus perfectionnés, capables de « raisonner » et d’effectuer des tâches de façon autonome, avec en ligne de mire une IA dite « générale » ou « superintelligente », aux capacités cognitives supérieures à celles des humains.

Le rythme s’est accéléré, car les différents groupes cherchent à rendre leur assistant IA – ChatGPT, Gemini (Google), Meta AI, Claude (Anthropic) – indispensable au quotidien pour le plus grand nombre possible d’utilisateurs et de développeurs. Mais ChatGPT reste le nom le plus connu du grand public. Il compte près de 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires.

« Super pouvoir »

OpenAI a présenté GPT-5 comme son modèle le « plus intelligent », le « plus rapide » et le « plus utile » à ce jour. « GPT-5 peut vraiment faire des choses impressionnantes pour vous. Il peut instantanément créer un logiciel, à la demande […] C’est un super pouvoir incroyable », a vanté Sam Altman.

Un de ses ingénieurs, Yann Dubois, a demandé en langage courant à l’assistant IA de créer une application en ligne pour apprendre le français avec des jeux. GPT-5 a aussitôt produit des centaines de lignes de code et le site Internet élémentaire a vu le jour en quelques minutes.

Selon l’entreprise, GPT-5 est en outre moins sujet aux « hallucinations » : il « admet » quand il ne sait pas au lieu d’inventer une réponse apparemment convaincante.

La sécurité a aussi été renforcée. Avec GPT-5, en cas de doute sur de potentielles motivations criminelles, « le modèle va se limiter à des informations générales, qui ne peuvent pas nuire », a expliqué Alex Beutel, un responsable de la sécurité des produits de l’entreprise.

Microsoft, principal investisseur d’OpenAI, a annoncé que GPT-5 est désormais disponible sur ses différentes plateformes pour les ingénieurs.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision