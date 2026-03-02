La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Ouverture d’une antenne de santé sexuelle à Guin (FR)

Keystone-SDA

Le Centre fribourgeois de santé sexuelle (CFSS) a ouvert lundi une antenne supplémentaire à Guin. Des entretiens confidentiels en lien avec la santé sexuelle et reproductive sont proposés sur rendez-vous en allemand et en français le lundi après-midi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’Etat de Fribourg souhaite faciliter l’accès aux prestations du CFSS aux personnes germanophones, qui représentaient en 2025 moins de 6% des patients du CFSS, alors que le canton de Fribourg comptait en 2024 25% de germanophones», a indiqué lundi le canton.

Le CFSS, qui fête ses 40 ans cette année, propose actuellement des entretiens à Fribourg et à Bulle. Sa présence dans les locaux du Service social Sense-Unterland à Guin va permettre aussi «de renforcer les synergies et la collaboration avec les partenaires locaux», peut-on lire dans le communiqué.

Cette offre de proximité, qui s’adresse à toute la population, comprend des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles et des entretiens conseils sur toute question en lien avec la santé sexuelle et l’intimité, soit la contraception, la contraception d’urgence, la grossesse, la vie affective et sexuelle ou la prévention des violences sexuelles.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision