Ouverture d’une antenne de santé sexuelle à Guin (FR)

Keystone-SDA

Le Centre fribourgeois de santé sexuelle (CFSS) a ouvert lundi une antenne supplémentaire à Guin. Des entretiens confidentiels en lien avec la santé sexuelle et reproductive sont proposés sur rendez-vous en allemand et en français le lundi après-midi.

(Keystone-ATS) «L’Etat de Fribourg souhaite faciliter l’accès aux prestations du CFSS aux personnes germanophones, qui représentaient en 2025 moins de 6% des patients du CFSS, alors que le canton de Fribourg comptait en 2024 25% de germanophones», a indiqué lundi le canton.

Le CFSS, qui fête ses 40 ans cette année, propose actuellement des entretiens à Fribourg et à Bulle. Sa présence dans les locaux du Service social Sense-Unterland à Guin va permettre aussi «de renforcer les synergies et la collaboration avec les partenaires locaux», peut-on lire dans le communiqué.

Cette offre de proximité, qui s’adresse à toute la population, comprend des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles et des entretiens conseils sur toute question en lien avec la santé sexuelle et l’intimité, soit la contraception, la contraception d’urgence, la grossesse, la vie affective et sexuelle ou la prévention des violences sexuelles.