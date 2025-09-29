La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ouverture mercredi de la chasse dans le canton du Jura

Keystone-SDA

Le coup d'envoi de la saison de la chasse générale dans le canton du Jura sera donné mercredi. L'Etat compte sur l’engagement des chasseurs pour réguler la population de sangliers en forte croissance. Les chasseurs domiciliés à Moutier seront réunis en début d’année afin de se familiariser avec le système jurassien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La chasse générale se déroulera durant deux mois. Les 380 détenteurs du permis de chasse, accompagnés de leurs chiens, concentreront leurs prélèvements sur les chevreuils et les sangliers, a annoncé lundi le canton du Jura. Le plan de chasse prévoit d’abattre 1200 chevreuils d’ici fin novembre. Le lièvre brun reste protégé.

S’agissant du sanglier, les observations de terrain confirment une présence marquée sur l’ensemble du territoire. L’augmentation des dégâts dans les cultures et les herbages depuis le début de l’année (+58%) souligne l’importance de cette régulation, a relevé l’Etat jurassien.

Les dispositions réglementaires applicables à la chasse demeurent inchangées pour cette saison avant l’intégration de Moutier au 1er janvier 2026. La réglementation sera ainsi adaptée avec ce nouveau territoire.

