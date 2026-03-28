Pâkomuzé: plus de 130 activités ludiques aux vacances de Pâques

Quarante-et-une institutions culturelles et musées vaudois s'associent cette année pour la 21e édition de Pâkomuzé. Avec quelque 110 activités ludiques et créatives proposées du 3 au 19 avril, les organisateurs ont à nouveau concocté un programme spécifiquement adressé aux familles et enfants de quatre à 18 ans.

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(Keystone-ATS) «Cette année encore, une incroyable palette d’expériences variées attend nos publics. Les thématiques sont nombreuses: musique, cinéma, photographie, archéologie, histoire, science, nature ou biologie», indiquent les organisateurs dans un communiqué. Parmi les 110 activités au menu pascal, 38 sont gratuites.

«Les activités classiques telles que bricolage, dessin et peinture sont revisitées grâce à la créativité des équipes des musées, en s’inspirant toujours de l’exposition en cours afin de faire découvrir des artistes et des techniques», expliquent-ils. Exemples: réalisation de BD à l’Espace horloger et à la Maison d’Ailleurs, tissage de bracelets au Musée d’archéologie et d’histoire ou encore sculpture à la Collection de l’Art Brut.

Autres incontournables de ce rendez-vous des vacances de Pâques, les contes et les chasses aux oeufs qui raviront les plus petits. Les plus grands profiteront, eux, de nombreuses chasses au trésor et d’enquêtes pour élucider quelques mystères dans des lieux emblématiques tels que ruines et châteaux ou coulisses de musées.

Quelques activités sortent de l’ordinaire. Cette année, c’est le cas avec une initiation au Krump, danse urbaine expressive pleine d’énergie au Château de Prangins, le Suminagashi, l’élégant art japonais du marbrage sur papier au Musée du Léman ou encore la démonstration du mécanisme des horloges à l’Espace horloger de la Vallée de Joux.

Les organisateurs soulignent que certaines activités nécessitent une inscription directement auprès des institutions, d’autres sont en libre accès.

www.pakomuze.ch/activites