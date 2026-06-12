La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Panne d’électricité à Bienne

Keystone-SDA

Une importante coupure de courant s'est produite vendredi matin à Bienne. C'est ce qu'ont signalé les autorités vers 0700 via le service d'alerte Alertswiss. Selon le fournisseur d'énergie local ESB, certaines parties de la ville sont touchées.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La cause et la durée de la coupure sont encore inconnues, a indiqué le canton de Berne. Il n’y a pas de danger, mais la population est priée de ne pas utiliser les ascenseurs et de débrancher les appareils alimentés par le réseau.

La population n’a pas besoin de prendre de mesures particulières, mais les habitants doivent rester là où ils se trouvent. Le fournisseur d’énergie ESB a indiqué sur son site web qu’il travaillait à la résolution du problème.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision