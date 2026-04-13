Parlementaires suisses en Hongrie: des élections «équitables»
Selon l'observatrice électorale suisse Sibel Arslan, les élections qui se sont tenues dimanche en Hongrie ont été "très bien organisées, très calmes et très pacifiques". Roland Rino Büchel a lui aussi parlé d'"élections équitables" et d'"un déroulement irréprochable".
(Keystone-ATS) «Le résultat du référendum est clair et il n’y a aucun doute quant à l’équité du scrutin», a déclaré lundi M. Büchel à Keystone-ATS. Le conseiller national UDC de Saint-Gall a participé en Hongrie à une mission d’observation du Conseil de l’Europe. Ses observations ont été confirmées lundi matin lors d’une réunion de débriefing avec d’autres observateurs.
Là où elle a pu observer les élections, celles-ci se sont déroulées de manière «très équitable», a remarqué Mme Arslan. La conseillère nationale bâloise verte a également pris part à la mission.
Lundi après-midi, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) présenteront les premiers résultats de leurs missions respectives.