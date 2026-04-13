La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Parlementaires suisses en Hongrie: des élections «équitables»

Keystone-SDA

Selon l'observatrice électorale suisse Sibel Arslan, les élections qui se sont tenues dimanche en Hongrie ont été "très bien organisées, très calmes et très pacifiques". Roland Rino Büchel a lui aussi parlé d'"élections équitables" et d'"un déroulement irréprochable".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le résultat du référendum est clair et il n’y a aucun doute quant à l’équité du scrutin», a déclaré lundi M. Büchel à Keystone-ATS. Le conseiller national UDC de Saint-Gall a participé en Hongrie à une mission d’observation du Conseil de l’Europe. Ses observations ont été confirmées lundi matin lors d’une réunion de débriefing avec d’autres observateurs.

Là où elle a pu observer les élections, celles-ci se sont déroulées de manière «très équitable», a remarqué Mme Arslan. La conseillère nationale bâloise verte a également pris part à la mission.

Lundi après-midi, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) présenteront les premiers résultats de leurs missions respectives.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision