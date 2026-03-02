Pas d’enquête sur le système hospitalier Epic à Berne

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois n'a pas voulu d'une enquête parlementaire de sa commission de gestion sur l'introduction du système d'information clinique et de gestion hospitalière Epic à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Il a rejeté lundi par 93 voix contre 58 une motion transformée en postulat demandant notamment le coût total de ce projet.

(Keystone-ATS) Compte tenu des coûts de ce système mis en service en 2024 au sein de l’Hôpital de l’Ile, le député des Vert’libéraux Casimir von Arx demandait une plus grande transparence. L’élu a rappelé que le Conseil-exécutif souhaitait introduire le système Epic dans tous les hôpitaux répertoriés du canton de Berne.

Pour le député, les explications du gouvernement ressembleraient à une brochure publicitaire pour Epic, lui reprochant un manque de recul sur cette acquisition. Casimir von Arx estime donc nécessaire de clarifier minutieusement les coûts supplémentaires de la mise en service de ce système à l’Hôpital de l’Ile.

La majorité du Parlement estime que des investigations ont déjà été lancées, jugeant par conséquent l’intervention superflue. Le mois dernier, le groupe de l’Hôpital de l’Ile avait annoncé que le coût total de la mise en place du système du fournisseur américain Epic s’était révélé plus élevé que prévu pour atteindre 182,5 millions de francs. A cela s’ajoutent 45 millions de francs pour l’exploitation et la maintenance jusqu’en 2032.

Le CHUV et 11 hôpitaux représentés par la Fédération des hôpitaux vaudois (FHVi) ont également choisi le logiciel du groupe Epic pour le remplacement du Dossier patient informatisé (DPI).