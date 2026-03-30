Pas de caisse publique d’assurance maladie à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont rejeté lundi soir une motion socialiste demandant de maîtriser les hausses successives de primes d’assurance maladie en instaurant une caisse publique à Fribourg. La majorité de centre-droit a suivi l'avis du Conseil d’Etat faisant part de ses doutes.

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(Keystone-ATS) La motion a été repoussée par 50 voix contre 39 et 1 abstention, malgré le soutien de certains centristes. La démarche des députés Marie Levrat et Simon Zurich visait à relancer l’idée d’une caisse publique (ndlr: et non unique) d’assurance maladie. Elle s’inscrit dans le cadre de la volonté générale de trouver la panacée pour maîtriser la hausse des coûts de la santé et des primes.

Le texte a rappelé le problème que pose le phénomène pour la population et l’économie fribourgeoises. En réponse, et s’inspirant du projet Béluga à Genève, les deux motionnaires voulaient demander au Conseil d’Etat d’élaborer les bases légales nécessaires à la création d’une entité permettant d’améliorer l’efficience du système de santé.

20% de réduction

«Avec l’objectif de baisser de 20% la prime moyenne cantonale sans réduction de la qualité des soins», a décrit encore la motion. «La concrétisation du projet Béluga n’est pas encore à l’ordre du jour», a répondu le Conseil d’Etat, par la voix du ministre de la santé et président du gouvernement Philippe Demierre.

«De nombreuses questions d’ordre financier, logistique et juridique sont encore ouvertes à ce jour», a-t-il indiqué. Sur la base d’un premier rapport d’experts, une autre étude est en cours pour affiner certains aspects, dont les conditions à remplir pour obtenir l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Réseau intégré

Le Conseil d’Etat mentionne encore le nombre minimal d’assurés nécessaire pour assurer la viabilité économique du projet. Ce dernier point le rend d’ailleurs d’ores et déjà dubitatif. Genève affiche 41% d’assurés en plus que Fribourg. Ce qui implique, à ses yeux, que l’approche ne peut pas être applicable au canton.

De plus, un tel projet devrait être adossé à un réseau de soins intégrés, structure qui n’existe pas dans le canton de Fribourg, a expliqué le gouvernement. La majorité de centre-droit du Grand Conseil, qui s’est toujours montrée réfractaire à l’idée d’une caisse publique, a campé donc sur ses positions.