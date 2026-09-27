Pas de disposition sur la formation dans la Constitution bernoise

Keystone-SDA

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Le corps électoral bernois n'a pas voulu d'une inscription de la formation dans la Constitution. Il a rejeté dimanche par 59,9% des votants une initiative qui imposait au canton et aux communes de garantir un enseignement de haute qualité sur tout le territoire.

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(Keystone-ATS) Les dix arrondissements ont refusé cette initiative qui exigeait aussi que le personnel enseignant soit qualifié et qu’il puisse se concentrer avant tout sur les élèves sans être accaparé par des tâches administratives. La participation s’est élevée à 45,3%.

Le peuple n’a donc pas été convaincu par ces dispositions et a suivi la recommandation du Grand Conseil et des partis bourgeois en rejetant l’initiative par 198’560 voix contre 132’785.

L’initiative, lancée par l’association professionnelle Formation Berne, était soutenue notamment par le Parti socialiste, les Vert-e-s et par plus d’une dizaine d’associations et d’organisations du milieu éducatif.