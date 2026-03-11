La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pas de sorties accompagnées pour le «sadique de Romont»

Keystone-SDA

Le "sadique de Romont" ne sortira pas de prison, même le temps d'un congé. Il ne bénéficiera pas de sorties accompagnées, a tranché le Tribunal fédéral (TF) dans un arrêt publié mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme, aujourd’hui âgé de 67 ans, qui avait défrayé la chronique dans les années 80 pour avoir commis plusieurs assassinats précédés d’abus sexuels avait été condamné à la réclusion à vie. Il est en prison depuis mai 1987 et n’a depuis jamais bénéficié d’un congé.

En 2023, il avait demandé à pouvoir bénéficier de sorties accompagnées, ce qui lui a été refusé par les diverses autorités compétentes, en dernier lieu par le Tribunal cantonal valaisan.

Saisi d’un recours, le TF a confirmé le refus de l’instance précédente. Il a relevé que le condamné présente un risque de récidive très élevé. Hors du cadre carcéral, il serait à nouveau confronté à ses pulsions. Il n’a en outre pas évoqué en psychothérapie ses dispositions comportementales, posant le risque de nouvelles infractions.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

