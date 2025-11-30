Petit «oui» à l’achat de la propriété de Zep par la Ville de Genève

Keystone-SDA

La propriété du bédéaste Zep va être transformée en parc public par la Ville de Genève. Le crédit d'achat de 22 millions de francs, attaqué par voie référendaire, est en passe d'être accepté dimanche par 51,81% des voix, selon les premiers résultats.

(Keystone-ATS) Le créateur de Titeuf veut vendre depuis 2024 cette parcelle de 35’000 mètres carrés, qui comprend une maison de maître du XVIIIe siècle et est connue sous le nom de Campagne Masset. Une occasion rare, selon le Conseil administratif, la gauche, le MCG et diverses associations, d’ouvrir un nouvel espace de verdure aux Charmilles, un quartier qui en manque et qui connaît une forte densification.

Référendaire, la droite juge ce projet irréaliste au vu des finances municipales. Pour le PLR, le Centre-les Vert’libéraux et l’UDC, la facture va grimper à 50 millions en dix ans à cause des coûts cachés pour les transformations, l’entretien et l’exploitation du parc et de la villa, dont l’usage futur n’est pas défini.

Ils n’ont pas été suivis, selon les résultats basés sur près de 95% des votants.