PFAS: milliers d’hectares de terres agricoles contaminés en France

Des "boues d'épuration", contaminées par des PFAS, sont épandues comme engrais sur plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles en France, affirment les médias Disclose et France 3 dans une enquête publiée jeudi.

(Keystone-ATS) Les deux médias indiquent notamment que sur les «100 installations les plus émettrices de PFAS en France, un quart d’entre elles ont valorisé leurs déchets dans l’agriculture ces dernières années».

Les PFAS, pour substances per- et polyfluoroalkylées, dits «polluants éternels», peuvent avoir des effets délétères sur la santé humaine: augmentation du taux de cholestérol, cancers, effets sur la fertilité et le développement du foetus, etc.

Massivement utilisés dans l’industrie depuis le milieu du 20e siècle, ils sont extrêmement difficiles à éliminer une fois présents dans l’eau ou les sols.

Leur présence conduit parfois à interdire la consommation d’eau du robinet, comme récemment dans certaines communes de la Meuse et des Ardennes après la détection de taux anormaux.

Or, affirment France 3 et Disclose, «l’épandage de boues d’épuration est encouragé par les pouvoirs publics depuis la fin des années 1990. En France, 1% des fertilisants appliqués sur les sols agricoles proviennent des stations d’épuration publiques».

Dans leur enquête, les deux médias pointent, en plus du secteur de la chimie, les industries papetière et textile.

L’article de Disclose met notamment en avant un site situé dans le Rhône, où l’industriel concerné «a appliqué sur ses tissus près de 10 tonnes de liquides contenant des PFAS» en 2023.

«Un an plus tard, la concentration de ces molécules dans ses boues d’épuration atteignait 2.417 microgrammes par kilogramme (?g/kg)», relate le média, indiquant s’appuyer sur un rapport d’analyse «obtenu auprès de la préfecture du Rhône».

«C’est beaucoup plus que les taux que nous avons mesurés (646 ?g/kg) dans les boues de la papeterie de Stenay, responsable d’une pollution record de l’eau potable dans plusieurs communes de la Meuse et des Ardennes», ajoute Disclose à titre de comparaison.

Coûts pour la santé, dépollution des sols et de l’eau… Les PFAS pourraient coûter à l’Union européenne jusqu’à 1700 milliards d’euros d’ici à 2050, selon un rapport publié fin janvier.

En France, il n’existe pour l’instant pas de réglementation encadrant la présence de polluants éternels dans les sols ou dans les aliments.