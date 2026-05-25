Philippines: quatre morts après l’effondrement d’un chantier

Keystone-SDA

Des secouristes ont annoncé lundi soir avoir mis fin à deux jours de recherche dans les décombres d'un bâtiment en construction qui s'est effondré dimanche et a détruit partiellement un hôtel adjacent aux Philippines. Bilan: quatre morts et 16 disparus.

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(Keystone-ATS) Quatre corps, dont celui d’un Malaisien, ont jusqu’à présent été extraits de ce chantier de neuf étages qui s’est écroulé sur lui-même et sur un hôtel voisin dans la ville d’Angeles, au nord de Manille, avant l’aube dimanche.

Le service régional des pompiers a annoncé la «fin des opérations de secours» lundi soir, suspendant les recherches pour la nuit, selon la porte-parole Maria Leah Sajili.

Des «opérations de récupération des corps» commenceront mardi, a-t-elle ajouté auprès des journalistes.

L’effondrement de cet immeuble de neuf étages est survenu dimanche vers 03h00 du matin heure locale (21h00 suisses samedi) dans la ville d’Angeles, à environ 80 kilomètres au nord de la capitale Manille.

Un client malaisien de l’hôtel situé à côté du site est décédé, tandis que deux ouvriers coincés sous les décombres ont été retrouvés vivants mais n’ont pas survécu.

Les équipes ont extrait lundi un autre corps qui n’a pas été encore identifié, selon les secouristes qui ne savent pas si cette personne fait partie des disparus.

Seize personnes étaient toujours considérées comme disparues, principalement des ouvriers du bâtiment qui dormaient sur le site. L’équipe de secours a indiqué qu’une personne initialement répertoriée parmi les disparus s’est présentée lundi pour préciser qu’elle se trouvait loin du lieu de l’accident au moment des faits.

Les secouristes, dirigés par les pompiers locaux, utilisent une technologie infrarouge pour détecter la chaleur humaine sous les décombres.

Lea Casilao, la petite amie d’un ouvrier porté disparu, a raconté à l’AFP qu’elle avait pris dimanche un bus depuis sa maison dans le nord de Manille pour se rendre à Angeles avec du riz et des conserves pour son compagnon, sans savoir qu’un accident avait eu lieu avant l’aube le même jour. «Ca me brise le coeur d’attendre», pleure cette femme de 47 ans.

«Pas d’équipement de sécurité»

Stephanie Batar et sa mère Noby ont déploré avoir appris l’accident lundi matin via les réseaux sociaux, chez elles dans la province voisine de Bulacan. Elles ne parviennent pas à joindre le père, 64 ans, embauché il y a seulement quelques semaines sur le chantier avec un contrat de six mois.

«Je ne pouvais plus respirer. Je ne tenais plus debout. C’est très douloureux, nous ne savions pas quoi faire», a déclaré sa fille. Les causes de l’effondrement sont encore inconnues.

La directrice régionale du département du travail, Geraldine Panlilio, a déclaré qu’elle avait brièvement suspendu le projet en septembre 2024 en raison de violations des normes de sécurité au travail.

«Nos inspecteurs du travail avaient constaté de mauvaises conditions de travail, une violation qui mettrait nos travailleurs en danger», a-t-elle expliqué lors d’un entretien à la station de radio locale DZMM.

Les ouvriers du bâtiment «ne disposaient pas d’équipements de sécurité» comme des casques, des bottes, des harnais de sécurité et des lignes de vie, et ils travaillaient avec un éclairage insuffisant et sans signalisation de sécurité visible, a-t-elle ajouté.

Jusqu’à 70 personnes étaient employées sur le site, mais la plupart étaient rentrées chez elles pour le week-end. Alfredo Albis, 55 ans, qui figure parmi la vingtaine de survivants, a déclaré a l’AFP qu’il dormait dans un dortoir situé à environ cinq mètres de la structure au moment de l’effondrement.

«J’ai deux cousins qui sont toujours coincés là-bas. Ils travaillaient ici pour subvenir aux besoins de leur famille et sont portés disparus», a-t-il déploré.

Selon Mme Sajili, «les opérations de sauvetage lors d’un effondrement de bâtiment sont très difficiles, car tout déplacement soudain provoqué par les mouvements de nos sauveteurs peut faire bouger les décombres et écraser les personnes qui se trouvent en dessous».

Le moindre mouvement brusque «pourrait enterrer ceux qui répondent», a-t-elle précisé. C’est pourquoi l’opération doit se dérouler manuellement. Si aucun autre survivant n’est retrouvé, des pelleteuses mécaniques et d’autres engins lourds seront mobilisés pour dégager les décombres et récupérer les corps, a encore déclaré Mme Sajili, sans toutefois donner de calendrier.