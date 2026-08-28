Pictet affiche une croissance au premier semestre

Keystone-SDA

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Pictet a enregistré des résultats non audités en hausse sur les six premiers mois de l'année, en dépit "des environnements de marché complexes et volatils".

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(Keystone-ATS) Le groupe bancaire genevois ne donne pas de prévisions chiffrées pour l’ensemble de l’exercice, mais souligne la solidité de son modèle d’affaires.

De janvier à fin juin, les produits d’exploitation ont augmenté de 4% à 1,64 milliard de francs par rapport à la même période en 2025, rapporte un communiqué paru vendredi.

Les charges ont pesé plus lourdement de 1% à 1,16 milliard de francs. Et, le bénéfice consolidé s’est ainsi renforcé de 12% à 371 millions.

«Dans un contexte marqué par les incertitudes géopolitiques, les avoirs ont atteint un montant record», souligne Marc Pictet, associé senior.

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 810 milliards, en hausse de 7% par rapport à fin 2025. Le total des fonds propres a atteint 3,17 milliards de francs, et le ratio de fonds propres s’est établi à 21,9%, soit nettement au-dessus du seuil de 12% fixé par l’autorité financière Finma.

Le groupe est actif dans 31 juridictions et compte dans ses rangs 5600 personnes dans le monde dont 3000 en Suisse.