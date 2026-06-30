La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Pictet nomme un nouveau responsable Suisse romande

Keystone-SDA

Le groupe bancaire privé Pictet a annoncé mardi la nomination de Michael Duss au poste de responsable de la zone Suisse romande de la branche dédiée à la gestion de fortune Pictet Wealth Management. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Basé à Genève, M. Duss sera en charge du développement des activités dans «une région clé», indique un communiqué. Il compte près d’une vingtaine d’année d’expérience dans la gestion de fortune dont la responsabilité du bureau lausannois de Pictet WM depuis 2022. Carl Martinet reprendra les rênes de l’antenne vaudoise.

Il succède à Jean-Claude Erne qui prendra sa retraite après plus de 35 ans de carrière au sein du groupe.

Au 31 décembre dernier, les actifs sous gestion ou en dépôt se montaient à 757 milliards de francs au niveau du groupe. Quelque 5000 collaborateurs et 31 bureaux composent la présence mondiale de la banque qui entend «accorder une attention particulière au renforcement des relations avec les clients clés» de la région romande.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision