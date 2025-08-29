La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pictet progresse au premier semestre

Keystone-SDA

Pictet a dévoilé vendredi des résultats non audités en progression sur les six premiers mois de l'année, malgré la faiblesse du dollar pesant sur les actifs sous gestion. Le groupe bancaire genevois entend poursuivre ses investissements dans la technologie, notamment.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) De janvier à fin juin, les produits d’exploitation sont restés stables à 1,57 milliard de francs par rapport à la même période en 2024, indique un communiqué. Les charges avant impôts se sont faites moins lourdes de 2% à 1,15 milliard.

Le bénéfice consolidé s’est ainsi amélioré de 3% à 331 millions.

Au 30 juin, la masse sous gestion s’élevait à 711 milliards, soit en repli de 2% par rapport à fin 2024. «Alors que la dynamique d’acquisition, les opérations de la clientèle et les bonnes performances de gestion ont continué de produire des effets favorables, la faiblesse du dollar a pesé sur les actifs sous gestion ou en dépôt», explique le groupe financier.

Le total des fonds propres a atteint 3,34 milliards de francs, et le ratio de fonds propres s’est établi à 24,3%, soit largement au-dessus du seuil de 12% fixé par l’autorité financière Finma.

Pictet ne donne pas de prévisions chiffrées pour l’ensemble de l’exercice 2025. «Nous allons poursuivre nos investissements dans le développement des talents ainsi que dans les technologies, afin d’améliorer encore nos performances de gestion», a déclaré l’associé senior Marc Pictet.

Le groupe est actif dans 31 juridictions et compte dans ses rangs 5500 personnes dans le monde dont 3000 en Suisse.

