Plaidoyer unanime pour plus de vins vaudois dans les manifestations

Keystone-SDA

Les vins vaudois devront être plus présents dans certaines manifestations vaudoises. Le Grand Conseil a unanimement accepté mardi une motion demandant au Conseil d'Etat d'instaurer une base légale permettant d'exiger que les organisateurs de manifestations, bénéficiant de subventions cantonales, servent exclusivement des vins vaudois dans leurs débits de boissons.

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(Keystone-ATS) La viticulture du canton de Vaud traverse actuellement une période difficile et ne peut plus affronter, seule, les lois du marché et le recul de la consommation. Les analyses issues de publications spécialisées et de réunions professionnelles mettent en évidence une diminution significative de la consommation de vin en Suisse, ont rappelé les motionnaires.

«Dans ce contexte, il est regrettable que des vins étrangers soient servis lors d’événements organisés dans notre canton. Cette situation résulte également d’une pression sur les prix, qui rend difficile la couverture des coûts de production pour de nombreux vignerons», écrivent-ils.

Selon les motionnaires, une base légale de ce type permettrait de soutenir des centaines d’emplois locaux de la vigne à la cave, en passant par la logistique et la distribution. Elle renforcera la compétitivité des exploitations vaudoises, en leur offrant des débouchés stables et prévisibles.

Il n’y a pas eu de débat sur cette motion. Le texte a été accepté à l’unanimité, moins trois abstentions. Il est renvoyé au Conseil d’Etat qui a au moins une année pour soumettre un projet de loi ou de décret.