La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Plaines-du-Loup à Lausanne: école et espaces publics inaugurés

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne a inauguré vendredi après-midi l'école et les espaces publics du vaste écoquartier des Plaine-du-Loup, au nord de la capitale vaudoise. La nouvelle école ainsi que les espaces d'accueil de jour, l'aménagement des rues, des places de jeux et des espaces verts a été finalisé cet été.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) C’est toute la réalisation de la première étape de l’écoquartier qui est désormais terminée, avec l’emménagement quelque 2500 personnes, rappelle la Municipalité dans un communiqué. Le nom de la place centrale, qui fait office de préau durant les heures d’enseignement, a été dévoilé: il s’agit de la place Buissonnière.

La nouvelle école se décline en une bibliothèque vitrée à l’entrée, 18 classes, deux salles de gymnastique en toiture, une salle de rythmique, une autre pour les activités manuelles ainsi que des locaux de dégagement. Elle accueille environ 360 élèves âgés de 4 à 10 ans.

Quatre rues baptisées

Les quatre nouvelles rues de l’écoquartier ont été nommées pour honorer des femmes qui ont contribué à l’histoire de la ville. Il s’agit d’Edith Burger, pianiste et chanteuse, Elisa Serment, pionnière du féminisme en Suisse, Elisabeth Jeanne de Cerjat, cofondatrice de l’Asile des aveugles et Germaine Ernst, artiste peintre. Chaque rue est largement végétalisée, souligne la Ville.

Deux centres de vie enfantine (CVE) pour les 0-4 ans et deux accueils parascolaires (APEMS) pour les 4-10 ans ont été construits à proximité de l’école, créant un total de 120 places. Un établissement médico-social (EMS) se situe aussi à proximité.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence du syndic Grégoire Junod et des municipaux Natacha Litzistorf (logement) et David Payot (écoles). La partie officielle a été agrémentée par des chants d’élèves. Elle a été suivie d’un apéritif, ainsi que de visites guidées de l’école, de portes ouvertes de l’APEMS et de la bibliothèque.

Les festivités se poursuivent samedi, avec notamment une course d’orientation grand public dans le quartier. De nombreuses autres activités sont aussi prévues pour toute la population de 10h00 à 16h00 dans ce premier secteur de l’écoquartier.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision