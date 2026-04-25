Plan climat de deuxième génération en consultation à Fribourg

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois met en consultation son plan climat pour la période 2027-2031. Pilier de la politique climatique, le document renforce l’action publique en matière de protection du climat et d’adaptation aux changements climatiques. Sa mise en oeuvre nécessitera 40 millions de francs.

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(Keystone-ATS) Priorité du programme gouvernemental 2022-2026, la stratégie climatique et le plan d’action du Conseil d’Etat entrent dans une nouvelle période-charnière avec la fin du premier plan climat cantonal, rappelle l’exécutif cantonal. Les mesures mises en place ces dernières années doivent être «intensifiées».

L’objectif consiste à «se rapprocher des trajectoires de réduction définies par le Conseil d’Etat en application de la loi sur le climat», précise le communiqué. Le gouvernement fribourgeois a ainsi renouvelé sa stratégie et son plan d’action en définissant 23 mesures thématiques.

Sept axes clés

Ces dernières touchent les axes clés suivants: l’agriculture, les ressources et milieux naturels, la santé et le territoire pour l’adaptation aux changements climatiques ainsi que le système alimentaire, la mobilité, la consommation et l’économie et l’énergie et les bâtiments pour la protection du climat.

Ces actions menées en faveur du climat impacteront de nombreux domaines et entraîneront des répercussions positives tant pour la population et l’économie que pour la nature. Elles intensifient l’action climatique permettant de se rapprocher des trajectoires de réduction définies par le Conseil d’Etat.

40 millions nécessaires

Sur le plan financier, un montant de 40 millions de francs sera nécessaire pour leur mise en oeuvre. En plus, le plan climat renouvelé prévoit des investissements dans différents projets sectoriels agissant en faveur du climat à hauteur d’environ 30 millions.

Tout comme pour la première génération du plan climat, le processus d’élaboration de la deuxième a intégré les besoins et les attentes spécifiques des différentes parties prenantes du canton de Fribourg. Des personnes représentant l’administration, l’économie et la société civile ont été impliquées dans la démarche.

Le plan climat de deuxième génération est mis en consultation jusqu’au 17 juillet, note encore le communiqué. L’Etat de Fribourg utilise pour la première fois une plateforme numérique pour cette consultation.