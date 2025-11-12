Plan d’économie et grosse réorganisation à l’hôpital d’Yverdon

Keystone-SDA

Les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) se réorganisent. Répartis sur quatre sites, ils seront centralisés sur trois sites dès 2026. Celui de Chamblon va fermer. La médecine interne sera regroupée à l'hôpital d'Yverdon. Objectif: baisser de 5,1 millions de francs les charges d'exploitation par an, sans diminuer les prestations à la population.

4 minutes

(Keystone-ATS) La direction des eHnv a présenté mercredi à Yverdon-les-Bains les mesures d’économie prises en réponse aux coupes budgétaires de l’Etat de Vaud. Elles passent par la fermeture du centre de traitement et de réadaptation de Chamblon (quelque 60 lits), qui sera transféré à Orbe. De nombreuses rocades seront effectuées entre les trois sites restants, Yverdon, Orbe et Saint-Loup.

«Le défi est immense, mais à l’aide de nos professionnels de terrain, nous avons trouvé des solutions qui préservent nos prestations tout en garantissant la durabilité de notre organisation pour les dix prochaines années», a expliqué devant les médias Marc Allemann, le directeur des eHnv. Il s’est dit «assez serein» sur ce plan de mesures, mais admet qu'»on rentre directement dans le dur».

Les économies doivent atteindre 4, 6 millions de francs. Elles additionnent les 2,1 millions de coupes budgétaires décidées par le gouvernement vaudois en septembre dernier, 0,5 million de coupes indirectes subies par le Réseau de santé Nord Broye et 2 millions de retour à l’équilibre budgétaire, inhérents aux eHnv.

Incertitude sur les licenciements

«L’offre de soins à la population reste inchangée grâce à la concentration de lits de même discipline», a assuré M. Allemann. Il n’a, en revanche, pas pu promettre qu’il n’y aurait pas de licenciements secs. «On ne peut pas l’exclure. Je n’ai pas l’information aujourd’hui. Mais c’est l’un des enjeux majeurs: maintenir le niveau d’emploi», a-t-il insisté.

La direction compte avant tout miser sur des retraites anticipées, des départs annoncés, des démissions et des non remplacements de postes.

Le fil conducteur du plan d’économie est la concentration des activités, des compétences et des ressources, ainsi que la suppression des doublons, ont résumé les responsables. Dans les grandes lignes, la médecine interne sera centralisée à Yverdon, dans l’hôpital principal des eHnv, et la réadaptation sera, elle, regroupée à Orbe.

L’autre nouvelle importante donc: la fermeture du site de Chamblon d’ici la fin de l’année 2026. Le bâtiment sera ensuite vendu. La direction n’a pas pu articuler de montant, mais a indiqué que des investisseurs étaient actuellement sur les rangs. Il devrait être affecté à des logements, selon M. Allemann.

Valse de rocades

Pour les trois sites restants, de nombreuses rocades sont prévues, en trois temps en 2026. L’hôpital d’Yverdon accueillera la médecine interne et les soins intermédiaires du site de Saint-Loup, ainsi que certaines activités de Chamblon, d’ici fin mai 2016.

Si Saint-Loup se sépare des urgences durant la nuit – mais conserve celles en journée -, ainsi que de son petit service d’oncologie, le site se spécialisera en chirurgie orthopédique, avec un fort développement de la robotique.

Le site d’Orbe va, lui, se séparer des soins palliatifs (12 lits) dans le courant de l’été prochain. Ils déménageront à Yverdon. Il accueillera toute l’activité de réadaptation de Chamblon. Orbe deviendra donc un centre gériatrique de traitement, réadaptation et réhabilitation.

«Nous prévoyons ainsi de diminuer de 5,1 millions de francs nos charges d’exploitation par année, soit autant d’économies nettes», a indiqué le directeur des eHnv. «C’est une manière d’accélérer le pas de notre programme ‘eHnv du futur'», a-t-il souligné.

Annonce d’ici la fin de l’année

Interrogé sur cette transformation future complète de l’hôpital d’Yverdon, Marc Allemann a confirmé que deux seules variantes restaient en lice: un regroupement sur un site ou sur deux sites.

Il a affirmé qu’une annonce du choix de la variante – mono ou duale – sera faite d’ici la fin de l’année, en concertation avec le Conseil d’Etat. Il faudra encore attendre, en revanche, pour connaître le ou les lieux du futur grand hôpital du Nord vaudois, selon lui, toujours à Yverdon ou ailleurs dans la région.