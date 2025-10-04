Plan de paix à Gaza: Trump met la pression sur le Hamas

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a intensifié samedi la pression sur le mouvement palestinien Hamas dans l'application de son plan pour Gaza. Il a prévenu qu'il ne "tolérerait aucun retard" pour la libération des otages et pour un cessez-le-feu avec Israël.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Après négociations, Israël a accepté la ligne de retrait initial que nous avons montrée au Hamas», a-t-il ensuite ajouté dans un nouveau message sur son réseau social Truth Social, accompagné d’une carte montrant une ligne jaune à l’intérieur de la bande de Gaza, tracée à une distance de 1,5 km à 3,5 km des frontières du territoire palestinien.

«Quand le Hamas confirmera [qu’il accepte cette ligne, ndlr] le cessez-le-feu entrera immédiatement en vigueur et l’échange des otages et des prisonniers commencera et nous créerons les conditions pour la prochaine phase de retrait», a-t-il précisé.

L’émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, se rendent en Egypte pour finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages, a par ailleurs annoncé samedi la Maison-Blanche.

Pourparlers au Caire

Le Hamas et Israël tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers qu’ils détiennent respectivement, a rapporté samedi Al-Qahera News, lié aux services de renseignements égyptiens.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé samedi soir avoir demandé à son équipe de négociateurs de se rendre en Egypte pour mener des discussions sur la libération des otages, sans préciser quand elles auraient lieu.

Donald Trump a appelé vendredi Israël à «arrêter immédiatement les bombardements à Gaza» pour permettre la libération des otages après le communiqué du Hamas annonçant qu’il acceptait son plan.

Un appel qui n’a pas été suivi d’effets dans l’immédiat puisque l’armée israélienne a annoncé samedi poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza. La défense civile du territoire palestinien a fait état d’au moins 57 morts dans des frappes israéliennes depuis l’aube samedi.

«Proches» d’une trêve

«Le Hamas doit agir rapidement, sans quoi toutes les options seront envisageables. Je ne tolérerai aucun retard», avait affirmé Donald Trump sur Truth Social samedi matin, excluant également «tout résultat dans lequel Gaza représenterait encore une menace» pour Israël.

«Faisons-le rapidement», avait-il insisté, en référence à la mise en oeuvre de son plan qui prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l’armée israélienne de Gaza, le désarmement du Hamas et l’exil de ses combattants.

«Nous sommes proches» d’un accord pour une cessation durable des hostilités à Gaza, a déclaré samedi le président américain dans un entretien au site Axios, précisant qu’il s’efforcerait de le faire aboutir dans les prochains jours.

Il a rendu hommage au rôle joué par le président turc Recep Tayyip Erdogan, expliquant qu’il avait été «très utile» pour convaincre le Hamas de libérer les otages.