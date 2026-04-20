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Plateforme à Fribourg pour agir contre les néophytes envahissantes

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg renforce la lutte contre les néophytes envahissantes en s'associant à la plateforme baptisée #àl’arrache. Cette plate-forme Internet met en contact des propriétaires de terrains touchés par ces plantes avec des personnes prêtes à s'engager bénévolement pour les aider.

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(Keystone-ATS) Les néophytes sont des plantes non indigènes introduites par l’être humain, intentionnellement ou non. La plupart s’intègrent bien aux écosystèmes. D’autres, qualifiées d’envahissantes, menacent la biodiversité, la santé humaine ou animale ou encore l’économie. Pour limiter leur expansion, l’arrachage est la méthode la plus efficace.

Le fonctionnement de la plate-forme est simple, relève lundi l’Etat de Fribourg: les propriétaires de terrains touchés par des néophytes envahissantes s’inscrivent sur #àlarrache comme les volontaires qui désirent agir pour la nature. Grâce à la plateforme, les deux parties peuvent entrer en contact et organiser ensemble les modalités de l’intervention.

Lancé en 2025 par le canton d’Argovie, le projet part du constat qu’en unissant les forces, la lutte contre les néophytes est plus efficace et les progrès sont visibles plus rapidement. Le projet vise également à mobiliser la population locale et à valoriser l’engagement bénévole en faveur de l’environnement.

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