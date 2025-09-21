Pleins feux samedi prochain sur la Nuit des musées

Keystone-SDA

Vingt-sept institutions de Lausanne et Pully vibreront samedi prochain au rythme de la Nuit des musées. Cette 24e édition invite le public à vivre des expériences insolites sur le thème de "Allumez la lumière".

(Keystone-ATS) Il sera possible de participer à un concours de dactylo sous les projecteurs, de découvrir des minéraux aux mille reflets grâce à une lampe UV ou de partir à la rencontre des papillons de nuit. Les intéressés pourront aussi fabriquer un cadran solaire ou une lanterne en papier ou encore admirer une performance de danse verticale sur le site de Plateforme 10, près de la gare.

Au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Coralie Ehinger, ambassadrice suisse du thérémine, fera résonner les grands escaliers du musée grâce aux ondes de cet étrange instrument, dont elle joue sans le toucher. Plusieurs musées proposent des visites flash.

Préparer sa visite

Sur le site de l’événement, les participants peuvent créer leur propre itinéraire de visite en indiquant leurs centres d’intérêt, leur heure d’arrivée ou la présence d’enfants, par exemple. Ils peuvent aussi opter pour l’un des sept parcours proposés, conçus pour les familles, les cyclistes, les bédéphiles ou de simples curieux et combinant découverte de musées et activités.

Cette année, le traditionnel Village de la Nuit des musées laisse place à deux points de rencontre qui proposent billetterie et stand d’information sur la place des Pionnières et à Plateforme 10. Le tarif adulte, inchangé depuis plus de dix ans, reste à dix francs. L’accès est gratuit jusqu’à 16 ans révolus.