Pluie de records pour les banques européennes

Keystone-SDA

Intesa Sanpaolo en Italie, Santander en Espagne, BNP Paribas en France: ces trois géants bancaires européens n'ont jamais autant gagné d'argent que l'an dernier et illustrent la forme actuelle éclatante du secteur bancaire européen.

4 minutes

(Keystone-ATS) Les planètes sont alignées pour l’industrie bancaire, explique jeudi à l’AFP David Benamou, directeur des investissements chez Axiom AI. La hausse des commissions, un marge plus importante sur les crédits et des clients qui ont moins de risque de faire défaut sont pour lui autant d’atouts qui ont profité aux banques en 2024.

Elles ont aussi bénéficié pour certaines d’un fort dynamisme commercial, pour d’autres de l’euphorie de certains marchés entourant en fin d’année dernière l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Santander, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, affiche toujours une santé financière à faire pâlir d’envie ses rivales. La banque a annoncé mercredi un bénéfice record de 12,57 milliards d’euros l’an dernier, en hausse de 14% sur un an.

BNP Paribas suit de près avec 11,7 milliards d’euros de résultat net (+4%), quand Intesa Sanpaolo a vu le sien grimper de 12% à 8,7 milliards d’euros. Elles ne sont pas les seules à avoir battu des profits records l’an dernier: la deuxième banque espagnole BBVA a passé pour la première fois la barre symbolique des 10 milliards d’euros. La deuxième banque allemande Commerzbank arrive elle aussi à un point haut, à 2,68 milliards d’euros.

Compétitivité

Les banques européennes « continueront à profiter des conditions de crédit favorables en 2025 pour consolider leurs positions financières et commerciales, et pour développer leurs ambitions », ont souligné les analystes de S&P dans une note fin janvier. Ces profits historiques invitent en effet les acteurs bancaires à faire leur marché. L’italien Unicredit, dont les résultats financiers seront connus le 11 février, cherche par exemple à avaler son compatriote Banco BPM, mais aussi l’allemande Commerzbank.

BNP Paribas a jeté son dévolu sur l’activité de gestion d’actifs de l’assureur Axa. « Si 2024 a été une année de performance exceptionnelle, 2025 s’annonce comme une épreuve de vérité pour le secteur », prévient cependant Mathieu Gosselin, du cabinet de conseil Bartle.

Dans un premier temps bénéfiques pour leurs activités de marché, les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison Blanche sont difficiles à mesurer au sein des états-majors des grandes banques européennes. Elles posent la question de la compétitivité face aux banques américaines, pas soumises aux mêmes règles, notamment dans les « activités de marché, de grande clientèle, de prêts, de financement de projets », prévient Marc Campi, associé au sein du cabinet Square Management

En réponse, « j’ai le sentiment que les politiques (européens) ont décidé de clôturer le chapitre +stabilité financière+ », estime de son côté M. Benamou, et qu’ils allaient faire preuve de davantage de pragmatisme.

Partage de la valeur

En attendant, les groupes bancaires consacrent une partie substantielle de leurs bénéfices à leurs actionnaires, augmentant le montant des dividendes et lançant des programmes de rachat d’actions (qui font mécaniquement monter leur prix): un peu plus d’un milliard d’euros pour BNP Paribas, 2 milliards d’euros pour Intesa et même 10 milliards d’euros d’ici 2026 pour Santander. Ils mettent aussi de l’argent de côté aussi en vue des taxes mises en place par les pays dont elles dépendent.

Santander a ainsi mis de côté en début d’année dernière 335 millions d’euros au titre de l’impôt exceptionnel sur les grands groupes bancaires instauré par le gouvernement de Pedro Sánchez. La facture sera plus légère pour BNP Paribas: la banque devrait payer « quelques dizaines de millions d’euros de surtaxe », telle que prévue dans le projet de budget de l’Etat 2025, a affirmé lundi son directeur général délégué Thierry Laborde.