Plus de 1000 personnes solidaires avec l’Ukraine à Berne

Keystone-SDA

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité avec les personnes vivant en Ukraine. Les manifestants ont dénoncé l'agression russe permanente.

(Keystone-ATS) Un défilé s’est rendu sur Place fédérale, selon un journaliste de l’agence d’information Keystone-ATS. Les participants ont notamment réclamé une application plus stricte des sanctions contre la Russie et un soutien économique accru à l’Ukraine. Ils jugent que le pays a notamment besoin d’aide pour reconstruire ses infrastructures énergétiques détruites.

Les manifestants ont demandé à la Suisse de jouer un rôle actif dans la poursuite des crimes de guerre. Le rassemblement avait été organisé par l’Association ukrainienne en Suisse, en collaboration avec d’autres organisations.