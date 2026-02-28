La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Plus de 1000 personnes solidaires avec l’Ukraine à Berne

Keystone-SDA

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité avec les personnes vivant en Ukraine. Les manifestants ont dénoncé l'agression russe permanente.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un défilé s’est rendu sur Place fédérale, selon un journaliste de l’agence d’information Keystone-ATS. Les participants ont notamment réclamé une application plus stricte des sanctions contre la Russie et un soutien économique accru à l’Ukraine. Ils jugent que le pays a notamment besoin d’aide pour reconstruire ses infrastructures énergétiques détruites.

Les manifestants ont demandé à la Suisse de jouer un rôle actif dans la poursuite des crimes de guerre. Le rassemblement avait été organisé par l’Association ukrainienne en Suisse, en collaboration avec d’autres organisations.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision