Plus de 5200 visiteurs pour la 13e édition d’aqua pro à Bulle (FR)

Keystone-SDA

La 13e édition d’aqua pro confirme la dynamique du rendez-vous des professionnels du cycle global de l’eau. Le salon, qui a fermé vendredi à Espace Gruyère à Bulle (FR), a accueilli plus de 5200 visiteurs trois jours durant.

(Keystone-ATS) Les organisateurs décrivent l’événement comme «très professionnel, mais qui se distingue par son côté convivial et sa taille humaine», selon un communiqué diffusé à la clôture. Quatre cycles de conférences «pointues» et une surface d’exposition de 5500 mètres carrés densément occupée ont constitué les ingrédients clés du salon.

Au-delà, la manifestation bulloise a présenté les solutions actuelles et les innovations dans le domaine de l’eau en général. Les femmes dans les métiers techniques et scientifiques ont été par ailleurs mises à l’honneur cette année par les organisateurs. La prochaine édition aura lieu du 9 au 11 février 2028.