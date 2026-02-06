La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Plus de 5200 visiteurs pour la 13e édition d’aqua pro à Bulle (FR)

Keystone-SDA

La 13e édition d’aqua pro confirme la dynamique du rendez-vous des professionnels du cycle global de l’eau. Le salon, qui a fermé vendredi à Espace Gruyère à Bulle (FR), a accueilli plus de 5200 visiteurs trois jours durant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les organisateurs décrivent l’événement comme «très professionnel, mais qui se distingue par son côté convivial et sa taille humaine», selon un communiqué diffusé à la clôture. Quatre cycles de conférences «pointues» et une surface d’exposition de 5500 mètres carrés densément occupée ont constitué les ingrédients clés du salon.

Au-delà, la manifestation bulloise a présenté les solutions actuelles et les innovations dans le domaine de l’eau en général. Les femmes dans les métiers techniques et scientifiques ont été par ailleurs mises à l’honneur cette année par les organisateurs. La prochaine édition aura lieu du 9 au 11 février 2028.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision